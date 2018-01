Kenya: la NASA fixe au 30 janvier l’investiture d’Odinga

L’investiture du leader de l’opposition, Raïla Odinga qui ne reconnait toujours pas la victoire du président Uhuru Kenyatta à la présidentielle d’octobre, est toujours d’actualité. Le principal parti de l’opposition, la NASA, prévoit de faire prêter serment son leader ce mardi 30 janvier à Nairobi, à Uhuru Park.

Tant pis pour les éventuelles nouvelles violences et les différentes mises en garde, la NASAa assuré ce jeudi 25 janvier que la prestation de serment aura bel et bien lieu, et en cas d’attaque par les forces de l’ordre, les partisans se défendraient. La direction de la NASA devait animer ce vendredi une conférence de presse.

Du côté des autorités, le procureur général a déjà fait savoir que si le chef de l’opposition est intronisé, il sera arrêté pour trahison et risquera la peine de mortpar pendaison. Aussi, Nairobi a exclu, jusqu’à nouvel ordre, tout rassemblement à Uhuru Park pour raison de rénovation. La victoire de Uhuru Kenyatta avait déjà été validée par la Cour suprême.

Tout semble indiquer que la crise politique dans ce pays d’Afrique de l’Est n’est toujours pas terminée, et cette investiture d’Odinga pourrait mettre à nouveau le feu aux poudres, après les violences enregistrées lors de l’élection.

Selon certains observateurs, le leader de l’opposition est pris entre une partie de sa base qui tient à son intronisation et d’autres plus modérés qui préfèrent désormais se fixer sur la présidentielle de 2022.