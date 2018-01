Maroc: Le roi Mohammed VI lance à Agadir l’extension régionale du Plan d’Accélération Industrielle

Dans une première extension régionale du Plan d’Accélération Industrielle au Maroc 2014-2020, le roi Mohammed VI a lancé, dimanche à Agadir (550 km au sud de Rabat), la déclinaison régionale de ce Plan dans la région de Souss-Massa, avec pour objectif la création de 24.000 nouveaux emplois à terme et une forte implication des opérateurs privés.

Le projet industriel du Souss-Massa s’inscrit dans la vision du souverain marocain qui prône, à travers le déploiement du processus de régionalisation avancée, un développement territorial équitable, équilibré, inclusif et adapté aux spécificités de chaque région. L’objectif est de faire de la Région un pôle économique créateur d’emploi, en s’appuyant sur la valorisation des richesses locales et en soutenant les secteurs productifs pour assurer une croissance inclusive.

La démarche industrielle conçue pour le Souss-Massa entend conforter les secteurs industriels existants tout en développant de manière proactive et agissante de nouveaux créneaux, a indiqué le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, insistant sur le respect des normes environnementales et de la vocation touristique de la région.

Dans le domaine de la production agro-industrielle, le Souss-Massa sera érigé en plateforme de transformation de produits agricoles destinés tant au niveau national qu’au continent africain.

Quant à l’infrastructure de la construction navale, elle engagera au niveau national près de 5 milliards de dirhams d’investissement. Une composante Chantier Naval Souss-Massa y est déjà intégrée. Le secteur de la chimie connaîtra quant à lui, un accompagnement spécifique, favorisant le développement des filières de la chimie organique et de la chimie verte.

De nouveaux écosystèmes seront développés notamment, dans des secteurs émergents leviers d’accélération industrielle, tels que la sous-traitance automobile, l’offshoring, le cuir, les matériaux de construction et la plasturgie.