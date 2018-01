UA- Sommet: Le pragmatique Agenda Africain pour la Migration du roi du Maroc

Le Roi Mohammed VI du Maroc a présenté lundi au 30ème sommet de l’Union Africaine, qui se tient à Addis-Abeba, l’Agenda Africain pour la Migration, comprenant des mesures concrètes pour une gestion de la question migratoire par les pays africains, notamment la création d’un Observatoire Africain de la Migration et d’un poste d’Envoyé spécial de l’Union Africaine chargé de la Migration.

Pour le souverain marocain auquel le 28ème sommet de l’UA a confié le mandat de ‘Leader de l’Union africaine sur la question de la migration’, il est temps de déconstruire les mythes associés à la migration. Il n’y a pas de déferlante migratoire puisque les migrants ne représentent que 3.4% de la population mondiale.

La migration africaine est d’abord intra-africaine. Sur le plan mondial, la migration représente moins de 14% de la population. A l’échelle africaine, 4 migrants africains sur 5 restent dans le continent. De même que la migration n’appauvrit pas les pays d’accueil puisque 85% des revenus des migrants restent dans ces pays.

La migration est un “phénomène naturel qui constitue la solution et non pas le problème”. Elle mérite une “nouvelle approche afro-centrée conciliant le réalisme, la tolérance et la primauté de la raison sur les peurs”, a assuré le roi Mohammed VI.

Depuis 2015, plus de 6200 migrants africains ont perdu la vie en Méditerranée. Pour que les morts des femmes, des enfants et des hommes à Lampedusa et les pratiques immondes en Libye n’aient pas été vaines, il est de notre devoir d’agir. Combien de drames de la migration seront-ils nécessaires pour que change le regard que portent nos sociétés sur cette question ?, s’est demandé Mohammed VI.

« Plus que jamais, il est temps que Notre continent traite la Migration dans un esprit d’entière solidarité. Notre sagesse collective sera notre principal atout pour la mise en œuvre de l’Agenda Africain pour la Migration. L’union est la clef du succès et la coopération interafricaine en est la voie », a plaidé le roi Mohammed VI.