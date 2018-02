Le Maroc a enregistré un nombre record de touristes en 2017

Au Maroc, 2017 vient d’être considérée comme une « année exceptionnelle », en matière de tourisme. Environ 11,35 millions d’arrivées de visiteurs ont été enregistrées l’année passée, soit 10% de plus que l’année précédente, selon un communiqué du ministère du Tourisme.

De ce chiffre, près de la moitié, soit environ 5,4 millions, sont des Marocains résidents à l’étranger et venus visiter leur pays. C’est pour la première fois que le nombre de touristes dépasse la barre des 11 millions de personnes.

D’après le communiqué, la plupart des marchés historiques du Maroc sont en hausse, comme l’Allemagne (15%), les Pays-Bas et l’Italie (+9%), la France et l’Espagne (8%) et les Etats-Unis (+29%).D’autres marchés sont en forte hausse, notamment la Chine (151%), le Japon (39%) et le Brésil (38%).

Concernant les destinations touristiques, les plus fortes croissances ont été enregistrées à Fès (+39%), suivi de Ouarzazate (+37%), Tanger (+25%), Marrakech (+17%),d’Agadir et de Casablanca (+11%).

Le volume des nuitées a également augmenté de 15% en 2017 par rapport à l’année précédente, pour un taux d’occupation de 43%, soit trois points de plus qu’en 2016.

Côté recettes, elles ont atteint 69,7 milliards de dirhams en 2017 (6,16 milliards d’euros) contre 64,2 milliards de dirhams (5,67 milliards d’euros) en 2016, soit une progression de 8,5%.

Le tourisme est l’une des principales sources de devises du Maroc. Le secteur représente 10% de la richesse du pays et constitue son deuxième employeur, après l’agriculture. Le Maroc dispose d’un ambitieux programme baptisé « Vision 2020 »,qui vise à porter à 20 millions le nombre de touristes à l’horizon 2020.