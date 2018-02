Afrique du Sud: Ramaphosa forme son nouveau gouvernement

Le nouveau président sud-africain, Cyril Ramaphosa a présenté lundi, le nouveau gouvernement qui a réintégré, en son sein, des anciens calibres limogés ces dernières années par l’ancien chef d’Etat Jacob Zuma.

Parmi ces calibres se trouvent Nhlanhla Nene et Pravin Gordhan. Le premier a repris le poste de ministre des Finances qu’il avait déjà occupé entre 2014 et 2015. Cet homme respecté avait été limogé brusquement de la direction de ce ministère parce qu’il s’opposait frontalement à la famille Gupta, proche de Zuma, et de ses alliés sur les finances publiques.

Pravin Gordhan, ancien ministre des Finances baptisé «monsieur propre», très critique vis-à-vis de la corruption, a été rappelé au gouvernement pour être à la tête du ministère des Entreprises publiques.

Selon des observateurs, ce dernier portefeuille est très sensible en raison de l’endettement excessif des sociétés publiques dû à une mauvaise gestion et au pillage de leurs ressources.

Plusieurs poids lourds proches de Zuma, dans l’ancienne équipe gouvernementale, ont été maintenus en changeant tout simplement de ministère. Ce qui fait dire à quelques observateurs que Ramaphosa se placerait dans la continuité, malgré la promesse de donner un nouveau visage à sa formation politique, le Congrès national africain (ANC) et à l’Afrique du Sud.

Mais pour le président, en effectuant les changements, il s’est dit «gardé à l’esprit la nécessité de trouver un équilibre entre continuité et stabilité d’une part, relance économique et accélération des réformes d’autre part». «Ces changements visent à faire en sorte que le gouvernement soit mieux équipé pour appliquer le mandat de cette administration » a ajouté le chef de l’Etat.

Au cours de sa conférence de presse à Pretoria, pour annoncer la nouvelle composition de l’exécutif, Ramaphosa a fait savoir qu’il a nommé le vice-président de l’ANC, David Mabuza, au poste de vice-président du pays.