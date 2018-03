Un nouveau gisement de gaz découvert à Sebou au nord du Maroc

La société énergétique britannique, SDX Energy, a annoncé vendredi dans un communiqué, la découverte d’un gisement de gaz naturel au niveau du puits SAH-2 à Sebou, dans la région du Gharb au nord du Maroc.

«Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer une autre découverte, la cinquième de sept puits forés à ce jour dans notre campagne de neuf puits au Maroc», a annoncé le président et chef de la direction de SDX Energy, Paul Welch.

Selon le communiqué de la compagnie, «le forage a atteint une profondeur de 1.304m et rencontré une colonne gazière de 5,2 mètres nets dans les formations de Guebbas et de Hoot, avec une porosité moyenne de 33% ».

Par ailleurs, les premiers résultats du puits ont dépassé les prévisions faites avant le forage qui a débuté le 27 février dernier. «Les résultats du puits excèdent les données d’avant-forage», précise la société.

Il faudra encore attendre pour connaître les détails précis sur la taille du nouveau gisement. Paul Welch s’est dit «impatient de mettre à jour toutes les parties prenantes sur les résultats des tests de production du SAH-2 (…) en temps voulu». Déjà, d’ici le mois d’avril, des tests devraient se poursuivre pour connecter le puits au dispositif de distribution existante.

La nouvelle découverte est la cinquième à réaliser par SDX Energy qui a déjà, à son actif, sept puits forés dans le cadre de ses opérations d’exploration gazière. Cependant, c’est le premier puits qui a été foré avec succès d’après la société énergétique.

SDX Energy, société internationale d’exploration, de production et de développement pétrolier et gazier, dispose, dans les limites de sa campagne, de neuf puits sur les permis Sebou, Gharb Center et Lalla Mimouna.