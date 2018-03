François Hollande soutient la candidature du Maroc pour l’organisation du Mondial 2026

L’ancien président français, François Hollande, a annoncé mardi à Rabat, la capitale marocaine, son soutien à la candidature du Maroc dans sa course à l’organisation de la Coupe du monde de football de 2026.

« La candidature du Maroc pour l’organisation de la Coupe du monde de football de 2026 est une très bonne candidature que je soutiens vivement », a-t-il déclaré à la presse, en marge d’une conférence-débat sur « la culture comme ciment des peuples », au musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain (MMVI).

Et de préciser, « non pas simplement parce que l’équipe marocaine est excellente, cela ne suffit pas, mais parce que les conditions qui sont exigées pour abriter un tel évènement sont réunies ici au Maroc. Vous avez des équipements qui sont déjà parfaitement au point, et vous avez promis d’en faire d’autres. J’ai toute confiance dans cette candidature.

L’ex-numéro un français espère qu’après plusieurs tentatives, le Maroc obtiendra cette fois-ci gain de cause, parce qu’il est «prêt» pour abriter cette grande messe du football.

Plus que l’ancien locataire de l’Elysée, plusieurs experts du monde du football estiment que le Maroc dispose de toutes les chances d’être choisi comme pays organisateur, pourvu de convaincre sur ses atouts. C’est le cas du président de l’Association suisse des arbitres (ASA), Martial Berset qui estime qu’en Afrique le Maroc est «le pays qui mérite le plus d’accueillir la grand-messe footballistique et ses atouts pour cela sont indéniables ».