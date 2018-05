Le Maroc et le Congo-Brazzaville signent 14 accords de coopération dans divers secteurs

Le Maroc et le Congo-Brazzaville ont signé, ce lundi, 14 accords de coopération dans divers domaines socio-économiques, lors d’une cérémonie présidée ce lundi, par le Roi Mohammed VI du Maroc et le président congolais, Denis Sassou N’guesso, au Palais du peuple à Brazzaville.

Le président N’guesso et son illustre hôte, le Roi Mohammed VI ont eu peu avant cette cérémonie, des entretiens en tête-à-tête au Palais présidentiel.

Les accords et conventions qui viennent d’être signés ce lundi, premier jour de la visite d’amitié et de travail du souverain marocain en République du Congo, portent sur la coopération entre les deux pays dans le domaine de la pêche, de la formation maritime, la recherche halieutique, l’aquaculture, la gestion des pêcheries et la promotion de la pêche artisanale, les industries de transformation et de valorisation. Cet accord prévoit également la construction avec le concours marocain, d’un point de débarquement aménagé au Congo.

Les 13 autres accords concernent la protection réciproques des investissements, la non-double imposition et la prévention de l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, ainsi que la coopération dans les domaine de l’agriculture et de l’élevage, de l’enseignement et de l’alphabétisation, du tourisme, de la santé, de l’énergie et des énergies renouvelables et dans le secteur de la logistique.

Le roi Mohammed VI qui est arrivé samedi soir dans la capitale du Congo, a pris part dimanche au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat et du Fonds bleu du Bassin du Congo.

Il s’agit de la deuxième visite officielle que le souverain marocain effectue au Congo après celle de 2006.