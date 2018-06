Maroc : La SGMB grignote encore dans le capital social d’EQDOM

Depuis le 1er juin 2018, la Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) a acquis une part de 34,95% du capital social d’EQDOM auprès de SG Financial Services Holding, filiale à 100% du groupe Société Générale, précise ce lundi un communiqué de la SGMB.

SGMB porte ainsi sa participation dans EQDOM à 53,72% du capital social, tandis qu’EQDOM restera contrôlé par le groupe bancaire français Société Générale qui détient 57,55% de SGMB.

La vente a été autorisée par le Conseil de Surveillance de SGMB et par Bank Al-Maghrib conformément à la loi. L’acquisition a été réalisée « pour un prix total de 685 241 494 MAD soit un prix par action de 1 174 MAD », soit un coût total de 72 millions de dollars et un prix par action de plus de 120 dollars.

Selon le communiqué, « l’acquisition s’accompagne l’approbation des termes d’un contrat de partenariat structurant entre SGMB et EQDOM en matière de crédit à la consommation qui s’appuie sur un modèle ‘Producteur-Distributeur’ ».

En d’autres termes, EQDOM se chargera de la production de l’ensemble des crédits à la consommation commercialisés par SGMB, et celle-ci renforcera son rôle de distributeur.

La SGMB continuera également à proposer des offres de crédit à la consommation à ses propres clients en s’appuyant sur l’expertise, les processus et la notoriété de l’organisme de financement leader qu’est EQDOM.

Enfin, ce « partenariat vise la création de valeur pour les deux parties dans le cadre d’une vision stratégique à long terme partagée et entend conforter la position de référence du Groupe Société Générale dans le crédit à la consommation au Maroc en s’appuyant sur un dispositif de distribution renforcé » a indiqué la Société Générale, précisant que le lancement commercial est prévu début 2019.