L’Inde réitère son ambition d’ouvrir 18 nouvelles ambassades en Afrique

New Delhi a réaffirmé son projet d’ouverture de 18 nouvelles ambassades sur le continent africain, par la voix de son Premier ministre, Narenda Modi, qui s’est exprimé, mercredi 25 juillet, devant le Parlement ougandais.

Soulignant l’engagement fidèle de son pays envers l’Afrique, et ce dans divers domaines, Modi a déclaré que « l’Inde est fière d‘être le partenaire de l’Afrique (…) Notre partenariat de développement sera guidé par vos priorités. Ce sera à des conditions qui seront confortables pour vous, qui libérera votre potentiel et ne limitera pas votre avenir ».

Il a noté aussi que « la liberté de l’Inde restera incomplète aussi longtemps que l’Afrique reste dans l’esclavage ».

Le projet d’ouvrir des nouvelles ambassades en Afrique avait été approuvé et annoncé en avril dernier. L’échéance de 2021 avait été fixé pour sa réalisation. L’objectif est de « renforcer la coopération économique entre l’Inde et l’Afrique et de consolider les liens avec la diaspora indienne établie dans les pays africains », avait souligné le communiqué du gouvernement.

Le document avait alors cité, comme pays concernés, le Burkina Faso, le Cameroun, le Cap-Vert, le Tchad, le Congo, le Djibouti, la Guinée équatoriale, l’Erythrée, la Guinée, la Guinée Bissau, le Libéria, la Mauritanie, le Rwanda, le Sao Tomé & Principe, la Sierra Leone, la Somalie, le Swaziland et le Togo.

L’Inde dispose actuellement de 29 ambassades en Afrique. Pour plusieurs observateurs, ce deuxième pays le plus peuplé au monde serait en compétition avec la Chine qui a développé de nombreux liens commerciaux, financiers et diplomatiques sur le continent. L’empire du Milieu compte 50 ambassades dans cette région.

Narenda Modi, qui s’était rendu au Rwanda, avant l’Ouganda, a fini sa tournée africaine en Afrique du Sud où il assiste au sommet annuel des chefs d’Etat et de gouvernement des Brics (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud), qui se tient du 25 au 27 juillet. Rappelons qu’en amont du sommet, Pékin a aussi effectué une tournée sur le continent. Le président chinois, Xi Jinping, a visité respectivement le Sénégal et le Rwanda, et fera une escale sur l’île Maurice après l’Afrique du Sud.