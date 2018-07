L’UE construira un nouveau QG pour la Force conjointe du G5 Sahel

A la suite de l’attaque meurtrière contre le Quartier général (QG) de la Force conjointe du G5 Sahel à Sévaré, dans le centre du Mali, le 29 juin dernier, l’Union européenne (UE) a annoncé sa décision de financer la totalité de la reconstruction d’un nouveau QG, sans indiquer le montant qui y sera consacré.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi, la cheffe de la diplomatie européenne, Federica Mogherini, a affirmé que « nous avons décidé de soutenir pleinement la reconstruction du quartier général de Sévaré, au Mali, confirmant notre engagement déterminé aux côtés des pays du G5, pour permettre aux institutions de contrôler pleinement leurs territoires et de lutter contre le terrorisme et les trafics d’êtres humains, d’armes et de drogue ».

« Garantir la sécurité, le développement de la région est également un investissement dans notre propre sécurité », a-t-elle poursuivi. Le communiqué explique que « cette décision fait suite à une concertation étroite entre le Commandant de la Force avec la mission militaire européenne EUTM au Mali, la coopération de défense française et les forces de l’opération Barkhane ».

Il rassure également que « l’UE poursuivra ce travail de concertation avec le nouveau commandant de la Force », le général mauritanien Hanena ould Sidi, « dès qu’il sera en fonction ».

Le nouveau QG sera bâti dans la même localité de Sévaré. Rappelons que l’attaque de l’ancien QG, par l’explosion d’une voiture piégée, avait fait trois morts, dont deux militaires et un civil. Du côté des assaillants, deux étaient morts. Quatre autres personnes avaient été arrêtées.

L’attentat avait été revendiqué par un groupe jihadiste, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans, principale alliance jihadiste du Sahel, liée à Al-Qaïda.

La force conjointe, lancée en 2017 par le Burkina Faso, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, a pour objectif principal de lutter contre les groupes djihadistes.