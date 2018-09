Migrants: Rumeurs infondées sur le « ramassage des migrants noirs » à Tanger

Des rumeurs suspectes circulent sur les réseaux sociaux faisant état du « ramassage des migrants noirs » à Tanger (Nord) par les autorités marocaines, des rumeurs qui suscitent beaucoup de doute sur leur origine.

Aucune opération de ramassage de migrants clandestins n’a été signalée et il devient évident que la cible de tels messages insidieux soit la politique migratoire solidaire adoptée par le Maroc qui dérange certains.

En effet, la politique marocaine en matière de migration a permis la régularisation de la situation de plus de 24.000 migrants en 2016 et 2017, qui sont en majorité issus de pays africains et qui sont à présent installés en toute régularité dans le Royaume.

Ils sont pour la plupart des ressortissants d’Etats subsahariens et il paraît clair que cette ouverture solidaire du Maroc sur l’Afrique affole certaines parties hostiles au Royaume.