Maroc: Le Roi Mohammed VI confirme son fort intérêt pour la jeunesse et le sport

Le Roi Mohammed VI a inauguré jeudi à Marrakech, une piscine semi-olympique couverte et des terrains de proximité à forte valeur sociale, qui traduisent l’importance primordiale accordée par le Souverain marocain aux questions de la jeunesse et du sport.

Comme leur nom l’indique, ces infrastructures sportives de proximité sont destinées à offrir des espaces de divertissement, de détente et d’entraînement pour les jeunes des quartiers, l’objectif étant de les protéger contre les diverses formes de conduites à risque et participer à leur sociabilisation et à leur épanouissement.

D’ailleurs, l’importance accordée par le souverain marocain à la jeunesse se reflète dans plusieurs de ses récents discours, qui placent la jeunesse au centre de son projet du développement humain.

Tout récemment, dans le discours royal du 20 août, le Roi Mohammed VI a mis l’accent sur la crise de confiance qu’éprouvent les jeunes au Maroc. « A ce jeune, nous devons offrir du concret, particulièrement en termes d’enseignement, d’emploi, de santé et dans bien d’autres domaines. A ce jeune, nous devons donner espoir et confiance en son avenir », avait insisté Mohammed VI.

Plutôt dans la journée, toujours à Marrakech, le Souverain chérifien a reçu le ministre de l’Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie Numérique, Moulay Hafid Elalamy et le Président directeur général du Groupe Renault, Carlos Ghosn.

Il était question du doublement de la production de la SOMACA, la Société marocaine de constructions automobiles, établie à Casablanca. Avec cette montée en puissance, le groupe Renault portera sa capacité de production au Maroc à 500.000 véhicules par an, dont 340.000 produits à l’usine de Tanger.

Avec cette nouvelle capacité de production, qui s’inscrit dans le cadre du Programme marocain d’accélération industrielle, le secteur automobile devrait contribuer substantiellement à l’emploi des jeunes diplômés, alors que ce secteur emploie actuellement 85.000 personnes, avec un taux d’intégration locale de plus de 50 %.