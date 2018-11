Cinq accords signés en marge du Forum d’Affaires Maroc-France

Le Forum d’affaires Maroc-France qui s’est tenu du 2 au 4 novembre à Laâyoune, au sud du Maroc, a permis la signature, samedi, de trois conventions et de deux mémorandums d’entente portant sur la réalisation de projets de développement dans la région de Laâyoune-Sakia El Hamra.

Au titre des conventions, il s’agira de mettre en œuvre des projets liés à la gestion et l’aménagement de la zone industrielle, commerciale et de distribution « El Marsa » (25 km de Lâayoune), ainsi qu’à la mise en place d’un campus de formation. Cela s’inscrit dans le cadre du déroulement du nouveau modèle de développement des provinces du sud 2016-2021 lancé par SM le Roi Mohammed VI en 2015 et qui prévoit des investissements de l’ordre de 77 milliards de dirhams.

Les mémorandums d’entente concernent le développement de programmes d’insertion professionnelle dans les métiers du numérique.

Le Forum Maroc-France qui a réuni des centaines d’opérateurs économiques marocains et français, a permis de mener une opération de charme pour la ville de Laâyoune et pour toute la région en général.

Les atouts et les potentialités de la région ont été passés en revue, dont sa position géostratégique, ses infrastructures modernes, sa main d’œuvre qualifiée, ainsi que toutes les facilités fiscales et autres indispensables au bon climat des affaires.

Le président de la Chambre française de commerce et d’industrie au Maroc (CFCIM), Philippe-Edern Klein, qui a coorganisé l’événement a reconnu, devant la presse, que « les provinces du Sud réalisent les taux de croissance les plus importants du pays. Laâyoune connaît actuellement une dynamique sans précédent grâce à des incitations, des infrastructures de niveau international et un capital humain compétent ».

« Nous ambitionnons de saisir ces opportunités et investir mutuellement pour, qu’in fine, les hommes d’affaires marocains et français, puissent se développer ensemble en Afrique subsaharienne », a-t-il poursuivi.

Pour le président de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid, s’exprimait lors de l’ouverture du Forum, sa région est « un modèle de développement régional, traduisant une Vision Royale ambitieuse pour les provinces du Sud ».

Cette grande messe du business reliant les Français et les Marocains a été organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.