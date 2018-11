Le Roi Mohammed VI à Paris pour la commémoration du centenaire de l’armistice de 2018

Le Roi Mohammed VI prendra part demain dimanche à Paris, à l’invitation du président français Emmanuel Macron, aux cérémonies commémoratives du centenaire de l’armistice de la Première Guerre mondiale, a annoncé ce samedi à Rabat, le palais royal dans un communiqué.

Dans son communiqué, « le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce qu’à l’invitation de son Excellence Monsieur Emmanuel Macron, Président de la République française, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, prendra part, dimanche 11 novembre 2018, aux cérémonies marquant le centenaire de l’armistice de la première Guerre mondiale, qui auront lieu dans la Capitale française, Paris».

En plus du Souverain marocain, plus de 60 chefs d’Etat et de gouvernement, venus des quatre coins du Monde en plus du Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres ont également fait le déplacement à Paris pour assister à ce grand événement historique.

Ces personnalités devraient par ailleurs participer au 1er Forum sur la Paix de Paris, organisé du 11 au 13 novembre à Paris à l’initiative du président Emmanuel Marocain.

Organisé dans le prolongement des cérémonies commémoratives du centenaire de l’armistice 2018 marquant fin de la Première guerre mondiale (2014-2018), ce forum est destiné à explorer les moyens de faire baisser les tensions qui prévalent actuellement dans le monde contemporain.

Du côté africain, on note la présence dans la capitale de l’Hexagone en plus du Roi du Maroc, Mohammed VI et de quasiment tous les dirigeants européens, des présidents du Rwanda, Paul Kagame, du Kenya, Uhuru Kenyatta et de la Tunisie, Beji Caïd Essebsi.

Pour rappel le chef de l’État français, Emmanuel Macron est attendu la semaine prochaine au Maroc, où il doit coprésider avec le Roi Mohammed VI, la cérémonie inaugurale de la Ligne ferroviaire à Grande Vitesse (LGV) prévue le 15 novembre prochain.