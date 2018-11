Le Roi Mohammed VI parmi les grands invités de Macron au cérémonial du Centenaire de l’Armistice 1918

Le Roi Mohammed VI accompagné du Prince Héritier, Moulay El Hassan, a été ce dimanche, l’un des grands invités de marque du président français, Emmanuel Macron à participer à la cérémonie internationale de commémoration du centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918.

Le Souverain marocain qui se trouve depuis jeudi dernier en France, a été accueilli à son arrivée dimanche matin, au Palais de l’Élysée à l’instar des autres Chefs d’Etat, par le président français, Emmanuel Macron et son épouse, Mme Brigitte Macron.

Près de 70 Chefs d’Etat et de gouvernement des pays ayant participé à la première guerre mondiale ainsi que les représentants des institutions européennes, de l’ONU, de l’Union Africaine et de plusieurs autres ONG internationales, ont assisté au cérémonial organisé au pied de l’Arc de Triomphe sous lequel gît le soldat inconnu et brûle permanence sa flamme du souvenir.

Le Roi Mohammed VI et son fils aîné Moulay El Hassan étaient assis à côté du président américain, Donald Trump et de son épouse Melania au premier rang des hôtes du présidents Macron qui s’étaient installés sous un abri construit pour l’occasion au pied de l’Arc de Triomphe, pour suivre le cérémonial officiel marqué par un discours du Chef de l’État fraçais Macron.

Cet événement offre l’occasion de se remémorer les sacrifices des soldats martyres de cette première guerre mondiale qui avait fait 18 millions de morts, dont des milliers de soldats marocains et rendre un vibrant hommage à tous ces hommes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté, les idéaux de la paix, de la réconciliation et de l’entente entre tous les peuples de la planète.

La participation du Roi Mohammed VI, à l’invitation du président français à cette cérémonie internationale, est un témoignage de l’amitié qui lie le Maroc et la France depuis plusieurs siècles et un hommage aux vaillants soldats marocains qui avaient combattu aux côtés des soldats français lors de la guerre mondiale de 1914-1918.

C’est aussi l’occasion pour le Maroc et la France d’honorer dignement la mémoire des nombreuses victimes marocaines qui ont écrit une page de l’histoire maroco-française en lettres d’or et posé les jalons d’une grande amitié.