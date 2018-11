Le Maroc va lancer un deuxième satellite d’observation spatiale

Le Maroc va lancer le 21 novembre 2018 un second satellite d’observation, baptisé «MOHAMMED VI-B », un an presque jour pour jour après le lancement du premier satellite «MOHAMMED VI-A ».

Le satellite MOHAMMED VI-B, qui devrait compléter la surveillance du territoire marocain depuis l’espace, à des fins d’applications civiles

est le deuxième satellite du programme spatial décidé par le Roi du Maroc en 2013. C’est le consortium Thales Alenia Space et Airbus qui se charge de la réalisation de ce programme.