Maroc: Le Roi nomme le président du Conseil de la Concurrence, institution chargée de la transparence économique

Au Maroc, le Roi Mohammed VI a nommé samedi le président du Conseil de la Concurrence, une institution indépendante chargée d’assurer la transparence et l’équité dans les relations économiques, la régulation de la concurrence sur les marchés, le contrôle des pratiques anti-concurrentielles et des opérations de concentration économique et de monopole.

Le Souverain marocain a instruit, à cette occasion, le nouveau président et les membres composant le Conseil, de veiller à ce que cette institution demeure indépendante et neutre, et qu’elle contribue au raffermissement de la bonne gouvernance économique et au renforcement de la compétitivité de l’économie marocaine et de sa capacité à créer de la valeur et des emplois.

Outre le président, le Conseil de la concurrence est composé de 12 membres nommés par décret du Chef de gouvernement, sur proposition du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire en ce qui concerne deux membres magistrats, et de l’autorité gouvernementale compétente en ce qui concerne les autres membres.

Le Souverain marocain a également nommé nommé le président de la Commission Nationale de contrôle de la protection des Données à caractère Personnel (CNDP). Cette Commission est chargée de vérifier que les traitements des données personnelles sont licites, légaux et qu’ils ne portent pas atteinte à la vie privée, aux libertés et droits fondamentaux.

Le Souverain a donné ses orientations au nouveau président afin que la Commission renforce ses dispositifs et ses moyens à l’effet d’accompagner les évolutions technologiques et juridiques, pour une meilleure protection des droits des citoyens et leurs données à caractère personnel.

Outre son président, la CNDP est composée de six membres nommés par le Roi, sur proposition du Chef du gouvernement et des présidents des deux Chambres du Parlement.