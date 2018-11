Maroc: Le Roi Mohammed VI reçoit le chef du gouvernement espagnol

Le Roi Mohammed VI a reçu lundi à Rabat, le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, arrivé dans la journée au Maroc pour une visite «dans le cadre du renforcement du partenariat stratégique entre les Royaumes du Maroc et d’Espagne», indique un communiqué du Cabinet royal.

L’audience a été l’occasion de passer en revue les différents volets des relations bilatérales dans ses composantes politique, économique, sécuritaire et culturelle. Les questions régionales et internationales ont également été au menu de ces entretiens, précise le Cabinet royal.

A la même occasion, le Souverain marocain et le président du gouvernement espagnol se sont accordés sur la nécessité d’impulser davantage les relations bilatérales en consolidant la concertation politique et en donnant plus de dynamisme au partenariat économique concret en potentialisant notamment le rôle du secteur privé.

Le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol ont, en outre, relevé l’excellence des rapports entre les deux pays et la convergence des vues à propos de l’ensemble des questions abordées.

Ils se sont également félicités du niveau de la coopération entre le Maroc et l’Espagne face aux multiples défis ayant trait au développement, à la sécurité et la stabilité en Afrique, en Méditerranée et au Moyen-Orient.

Avant d’être reçu par le Souverain marocain, Pedro Sanchez a eu des entretiens avec son homologue marocain, Saâd-Eddine El Othmani.