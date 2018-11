Le Maroc va lancer un deuxième satellite d’observation spatiale

Après le lancement du satellite «MOHAMMED VI-A » il y a un an, le Maroc lancera, dans la nuit du 20 au 21 novembre, un second satellite d’observation baptisé «MOHAMMED VI-B » qui devrait compléter la surveillance du territoire marocain depuis l’espace pour des applications civiles.

Le satellite MOHAMMED VI-B est le deuxième du programme spatial décidé par le Roi du Maroc en 2013. Le décollage est prévu mardi à 22H42 heure de Kourou (01H42 GMT mercredi, 02H42 heure du Maroc). La mission, qui durera environ 55 minutes du décollage à la séparation du satellite, a été confiée au consortium Thales Alenia Space et Airbus.

Avec ce deuxième satellite, plus de 500 images seront transmises chaque jour à la station de contrôle au Maroc en très haute résolution. La complémentarité des deux satellites permet notamment une réduction importante du temps de revisite. Le duo satellitaire permet aussi une couverture détaillée des zones d’intérêt avec une grande précision.

Une large série d’applications est offerte par les deux satellites, qui vont de la cartographie et du cadastre au suivi des activités agricoles, en passant par la prévention et la gestion des catastrophes naturelles, le suivi des changements environnementaux…

Le Maroc est le premier pays en Afrique à se doter d’une technologie spatiale aussi performante, qui lui permet aussi la surveillance des ressources en eau et le contrôle de plus de 3500 km de côtes, à la fois sur l’Atlantique et la Méditerranée.