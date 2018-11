Le satellite MOHAMMED VI-B propulse le Maroc dans la technologie spatiale

Le deuxième satellite marocain MOHAMMED VI-B a été mis en orbite avec succès, dans la nuit du 20 au 21 novembre, permettant ainsi au Maroc de rejoindre le cercle fermé des pays disposant de satellites de très haute technologie, et le premier en Afrique à se doter d’une technologie spatiale aussi performante.

Lancé de la base de Kourou, en Guyane française, par le lanceur Vega, le satellite MOHAMMED VI – B a été mis en orbite aux premières heures du 21 novembre (01H42 GMT mercredi, 02H42 heure du Maroc).

Ce satellite fonctionnera en complémentarité avec le satellite MOHAMMED VI-A, mis en orbite il y a un an presque jour pour jour. Ce deuxième engin spatial équipé d’instruments de haute technologie, captera des images en faisant des rotations verticales autour du globe.

Le système satellitaire combiné fonctionnera de manière à permettre la couverture de tous les points d’intérêt. Il fournira ainsi des images de très haute définition chaque jour à la station terrestre au Maroc.

Ces imageries permettent des usages très divers allant de la cartographie et du cadastre au suivi des activités agricoles et des ressources forestières, en passant par la surveillance des barrages et des eaux de surface.

Autre dimension rendue possible par ce système satellitaire, le suivi des transformations environnementales et la désertification, le contrôle des frontières et la surveillance des côtes marocaines qui s’étendent sur 3500 km sur l’Atlantique et la méditerranée.