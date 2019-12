Le Roi du Maroc inaugure le « Complexe Mohammed VI de Football »

Le Roi du Maroc Mohammed VI a procédé, ce lundi, dans la banlieue de Salé, à l’inauguration du Centre national de Football de Maâmoura, après sa reconstruction et sa modernisation.

Le nouveau centre sportif situé en plein forêt de Maâmoura, a été rebaptisé « Complexe Mohammed VI de Football ». Cette structure intégrée, est dédié à la performance et au développement d’une pratique footballistique de haut niveau.

Ce complexe, matérialise la volonté royale d’entourer de sa haute sollicitude le sport et la jeunesse et d’assurer aux professionnels du football marocain toutes les conditions de réussite et de succès afin qu’ils puissent représenter dignement leur pays dans les compétions internationales.

L’inauguration par le Roi du « Complexe Mohammed VI de Football » est une marque de sollicitude royale à l’endroit de l’ensemble des professionnels du sport national qui ne manquera pas d’apporter un nouveau souffle au football marocain, indique le cabinet royal dans un communiqué.

Réalisé par la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), le Complexe Mohammed VI de Football, construit sur un terrain de 29,3 ha, est destiné à accueillir les équipes marocaines en stages de préparation, ainsi que les équipes nationales étrangères qui désirent effectuer leurs stages de concentration au Maroc.

Ayant nécessité un investissement de 630 millions de dirhams (60 millions d’Eurs), le nouveau Complexe abrite des résidences et blocs d’hébergement pour une capacité de près de 400 lits. Il comporte 4 terrains de football en gazon naturel et 3 autres en gazon synthétique, un terrain de football couvert, un terrain de football en hybride, une salle de futsal, une piscine olympique en plein air, 2 courts de tennis et un terrain de Beach Soccer.

Le Complexe comprend également un Centre de médecine de sport et de performance de nouvelle génération qui répond aux normes de la FIFA.