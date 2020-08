Le Rwanda affirme que ses relations avec la RDC sont «au beau fixe»

L’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Rwanda à Kinshasa, Vincent Karega a salué mardi les bons rapports entretenus entre son pays et la République démocratique du Congo (RDC).

Au cours d’une audience que lui accordé le chef d’Etat congolais, Félix Tshisekedi à la Cité de l’Union africaine à Kinshasa, Karega a déclaré que «les relations entre Kinshasa et Kigali sont au beau fixe et pour preuves il y a un ambassadeur du Rwanda à Kinshasa et un ambassadeur de la RDC à Kigali, de même qu’il y a de bonnes relations diplomatiques et commerciales à la frontière entre les deux pays», précise une note de la présidence congolaise.

Selon les propos du diplomate rwandais, les rapports entre les deux pays voisins seraient « beaucoup plus avancés » n’eût été la pandémie de la Covid-19. « On espère que tout ira de mieux en mieux dans les jours à venir et ce sera bénéfique de part et d’autre dans la paix, le développement et la confiance mutuelle », a-t-il souhaité.

Les deux personnalités se sont entretenues autour des questions relatives à la sécurité dans la région des Grands lacs et au développement de leurs pays respectifs.

A ce niveau, l’ambassadeur rwandais a, entre autres, relevé « le grand rôle » joué par Tshisekedi, en sa qualité de premier vice-président de l’Union africaine, «dans la pacification de la région et de la RDC où il a décidé de démanteler toutes les forces négatives, parmi lesquelles les FDLR qui constituaient une menace pour le Rwanda ».

Soulignons que cet entretien a eu lieu après que Karega ait tenu des propos qualifiés de « déplacés » par plusieurs acteurs politiques de la RDC, concernant des massacres de Congolais qui avaient fait plus de 1000 morts à Kasika et ailleurs en territoire de Mwenga (Est de la RDC), il y a de cela 22 ans. Le diplomate a parlé de « calomnie » face aux accusations indexant des militaires rwandais d’avoir tué ces personnes.

L’on ignore si ce sujet a été à l’ordre du jour du tête-à-tête entre l’ambassadeur et le chef d’Etat congolais, mais de nombreux acteurs politiques congolais ont appelé les autorités de Kinshasa à prendre des mesures proportionnelles au dérapage du diplomate.