El Guerguerat: La Fondation «Calabria Roma Europa» salue l’attachement du Maroc au cessez-le-feu

La Fondation italienne «Calabria Roma Europa», qui représente plus de 180 municipalités italiennes, a salué l’attachement du Maroc au «cessez-le-feu» en vigueur depuis 1991, dans la zone tampon d’El Guerguerat.

La Fondation s’est félicitée de même de l’engagement du Royaume dans le processus politique sous l’égide des Nations Unies et sur la base des résolutions du Conseil de sécurité, pour parvenir à une solution politique, négociée et durable autour du différend régional sur le Sahara, en adéquation avec l’initiative d’autonomie proposée par le Maroc en 2007, considérée comme sérieuse et crédible par la communauté internationale.

La Fondation italienne dénonce, par ailleurs, les provocations irresponsables menées par le front séparatiste le Polisario et consistant à bloquer la circulation des personnes et des marchandises sur cet axe stratégique d’échanges commerciaux entre l’Europe et l’Afrique.

Ces agissements constituent une violation de l’accord de « cessez-le-feu » au Sahara et une menace pour la paix et la stabilité dans une région déjà secouée par les défis du terrorisme djihadiste, de la traite d’êtres humains et du trafic de drogue, souligne la Fondation Calabria Roma Europa.

La Fondation italienne a insisté, dans ce sens, sur la nécessité de préserver, de façon permanente, la libre circulation des civils et des marchandises, telle qu’elle est garantie par le droit international.