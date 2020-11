Maroc-Sahara : La république de Haïti ouvrira bientôt un consulat général à Dakhla

La République de Haïti a annoncé sa décision d’ouvrir prochainement un Consulat Général dans la ville de Dakhla, au sud du Sahara marocain, a révélé ce mardi dans un communiqué, le ministère marocain des Affaires étrangères.

Dans une lettre adressée à son homologue marocain, Nasser Bourita, le ministre haïtien des Affaires étrangères et des Cultes, Docteur Claude Joseph a exprimé la volonté de son pays de « procéder à l’ouverture d’un Consulat Général à Dakhla, au Sud du Royaume du Maroc », précise le communiqué du Département marocain des Affaires étrangères.

Ce pays des Caraïbes sera, ainsi, le premier pays non-arabe et non-africain à ouvrir un Consulat au Sahara marocain.

Samedi dernier, le ministère haïtien des Affaires étrangères et des Cultes avait posté un tweet, dans lequel il précise que le gouvernement de la République de Haïti a suivi avec attention la situation à El Guergarat au sud du Maroc et apporte son soutien au Royaume et à son intégrité territoriale.

La République de Haïti, ajoute le ministère, salue l’intervention pacifique du Maroc pour garantir la libre-circulation des personnes et des biens et appelle au respect des résolutions des Nations Unies pour trouver une solution politique à ce conflit régional.