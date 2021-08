Tanzanie : Le patron du principal parti d’opposition arrêté

Le leader du principal parti de l’opposition en Tanzanie, Freeman Mbowe, a été interpellé dans la nuit de mardi à mercredi 21 juillet, avec dix autres membres de sa formation politique, selon un communiqué posté par Chadema sur Twitter.

«Freeman a été abordé par une armée d’officiers de police à son arrivée à l’hôtel à 2h30 du matin et a été arrêté avec d’autres leaders», à Mwanza (nord-ouest), précise le document signé par le directeur de la communication du parti, John Mrema.

Ces opposants comptaient organiser ce mercredi une manifestation pour réclamer la réforme de la Constitution, en dépit de l’interdiction des rassemblements à travers le territoire national à cause de la pandémie du coronavirus.

Si les responsables arrêtés ont été conduits au commissariat de Mwanza, le parti Chadema affirme que «l’endroit où Freeman Mbowe a été emmené n’est pas connu et jusqu’à maintenant il n’y a pas d’information sur sa localisation », indique le communiqué qui réclame des précisions sur le lieu et les raisons de la détention.

Alors que le pays est dirigé par Samia Suluhu Hassan, après la mort du président John Magufuli, en mars dernier, Chadema estime que les incidents ayant touché ses membres «sont des signes que la dictature qui avait cours sous le président John Magufuli continue».

Samia Suluhu Hassan, qui était vice-présidente et colistière de Magufuli, avait pris le fauteuil présidentiel conformément à la Constitution tanzanienne. Pour elle, la priorité actuelle est la relance de l’économie affectée par la pandémie de Covid-19 et non la révision de la Constitution.

En Tanzanie, les opposants font souvent l’objet d’arrestations. Certains se seraient réfugiés à l’étranger par crainte pour leur vie.