La Banque mondiale accorde 490 millions de dollars à Madagascar pour sa relance économique

Après plusieurs mois de négociations, la Banque mondiale et Madagascar ont signé, mercredi 21 juillet au Palais d’Etat d’Iavoloha, quatre accords portant sur un montant de 490 millions de dollars, sous forme de dons et de prêts, devant servir au financement de différents programmes de relance économique ciblant entre autres, les secteurs de la santé et de l’agriculture.

Selon le ministre malgache de l’Economie, Richard Randriamandrato, une enveloppe de 100 millions de dollars, «un don négocié depuis plusieurs mois », est destiné à l’achat de vaccins et au renforcement du système de santé. Un montant de 40 millions de dollars, un «don à titre d’urgence », est prévu pour des projets d’agriculture durables et innovants.

Le reste du financement servira à deux autres projets visant à «bâtir la relance économique », d’après la Banque mondiale, qui mentionne 150 millions pour les secteurs porteurs de croissance (tourisme, agribusiness…) et 200 millions dédiés à l’entretien de 1.200 km de routes en vue d’assurer «leur longévité, leur sécurité et leur résilience climatique».

L’institution financière internationale dit financer ces projets « afin d’aider le pays à se remettre sur les rails pour atteindre les objectifs du développement durable».

Les présents accords entrent dans le cadre d’un financement de plus d’un milliard de dollars prévu par la Banque mondiale.