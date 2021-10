Exclusion de la pseudo-rasd : le régime algérien fabrique un faux document attribué au président du think tank Tanzania Peace Foundation (TPF) diffusé par l’APS

Le think tank Tanzania Peace Foundation (TPF) a publié un communiqué par la voix de son Président dans lequel il a démenti les allégations mensongères et immorales du document fabriqué de toutes pièces par le régime algérien et diffusé par l’agence officielle de presse algérienne APS concernant le communiqué de Dar Essalam sur l’exclusion de la pseudo-rasd.

En effet, l’APS a diffusé un faux document élaboré par la junte algérienne contraire à la déclaration issue du séminaire de Dar Essalam sur l’exclusion de la pseudo-rasd de l’Union Africaine.

Cette manipulation grossière du document, diffusée par l’APS pour semer le doute, dénote la basse manipulation du régime algérien.

L’APS, porte parole de la junte algérienne au pouvoir et de son pantin le polisario, vient encore perdre de sa crédibilité dans le monde des agences de presse.

M. SADIKI GODIGODI en tant que président de la Tanzania Peace Foundation a démenti les fausses informations diffusées sur certains médias qui ont été reprises de l’APS.

Il dénonce également l’imitation de sa signature ainsi que l’inauthenticité du cachet sur le document falsifié, attribué à Tanzania Peace Foundation lors de la conférence qui s’est tenue le samedi 16 décembre 2021 au Hyatt Kilimandjaro à Dar Es-Salaam, avec la participation de l’Institute of Peace and Conflict Studies (IPCS).

Ce séminaire a réuni plusieurs dizaines de participants venus entre autres, du Rwanda, du Kenya, des Iles Comores, du Burundi, de la Tanzanie, de l’Ouganda, du Mozambique et de l’Afrique du Sud.

Dans leurs interventions, ces experts, universitaires, membres de Think-Tanks, chercheurs et éminentes personnalités politiques africaines ont été unanimes à plaider pour l’expulsion de la chimérique république sahraouie « rasd » de l’Union Africaine.