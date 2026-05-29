Lomé, la capitale du Togo, abritera, du 2 au 4 juin, la 8ᵉ édition du forum annuel des agences nationales de volontariat de l’espace de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Cette rencontre de haut niveau, organisée avec l’appui de l’Agence nationale du volontariat au Togo (ANVT), se veut un cadre d’échanges d’expériences, de partage de bonnes pratiques et de réflexion sur des stratégies innovantes pour renforcer le volontariat dans la région, lit-on sur le site de la présidence togolaise.

En plus des agences nationales de volontariat des États membres de la CEDEAO, Evènement devrait réunir des représentants des organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers, des pays non membres de cette organisation ouest-africaine, ainsi que des organisations internationales comme le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Depuis sa création en 2011, l’ANVT a mobilisé 83.842 volontaires qui interviennent dans divers secteurs de développement et contribuent au renforcement des services publics et communautaires à travers le pays.

Les autorités de Lomé indique que cette rencontre intervient dans un contexte, où le Togo est cité, régulièrement, comme modèle en matière de volontariat, précisant que quelques 127 volontaires internationaux de réciprocité (VIR) ont été également mobilisés dans le cadre de missions Sud-Sud et Sud-Nord.

Le 7e Forum annuel avait eu lieu du 25 au 26 juin 2025 à Freetown, la capitale de la Sierra Léone, sous le thème «50 ans de la CEDEAO : Renforcer le volontariat pour un impact régional accru et une unité renforcée».