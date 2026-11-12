Le Président sortant de la Gambie, Adama Barrow, âgé de 61 ans, a officiellement déposé, mardi 10 novembre, son dossier de candidature pour un troisième mandat à la tête du pays, auprès de la Commission électorale indépendante à Banjul, sous la bannière du Parti national du peuple (NPP).

A l’issue de cette formalité administrative, Barrow s’est adressé aux citoyens gambiens pour dévoiler les grandes lignes de son projet politique pour le prochain quinquennat, placé sous le signe de la continuité et du développement.

Dans ses déclarations diffusées mercredi sur son compte Facebook, le président sortant, Barrow a indiqué que les cinq prochaines années de sa gouvernance s’inscriront dans le prolongement direct du programme « Yiriwa » qui signifie « croissance » dans une langue locale.

Ce plan d’action repose sur les infrastructures et les services sociaux. Le candidat du NPP promet d’élargir les réseaux routiers et électriques à travers le pays, et d’améliorer la connectivité afin de faciliter l’accès des communautés aux établissements de santé et d’éducation.

Au chapitre de l’agriculture et sécurité alimentaire, le programme de Barrow prévoit la modernisation du secteur agricole ainsi qu’un meilleur accès aux marchés pour les producteurs locaux.

Concernant la jeunesse et l’emploi, le Chef de l’Etat s’engage à investir dans le renforcement des capacités humaines pour permettre aux jeunes gambiens de créer leurs propres opportunités d’emploi et de participer à la croissance économique du pays.

Le programme de Barrow prévoit, par ailleurs, la consolidation des institutions nationales par l’adoption de « bonnes politiques » et le respect des lois dans un cadre démocratique.

« Avancer toujours, reculer jamais ! », a-t-il scandé, ajoutant que « je suis prêt à continuer à vous servir : avec plus d’expérience, une vision plus claire et un engagement indéfectible à votre prospérité. »

Alors que la présidentielle se tiendra le 5 décembre prochain, le Président sortant, qui s’était pourtant engagé, en 2021, à ne pas se représenter, a appelé la population à aborder cette période électorale « avec paix, unité et respect » des institutions démocratiques. « Protégeons ce que nous avons construit et continuons à construire ensemble », a-t-il conclu.