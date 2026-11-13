Les opérations de rapatriement des ressortissants burkinabè affectés par les événements en Guinée-Conakry se sont soldées, ce jeudi 12 novembre, à 45.406 personnes accueillies et enregistrées, selon un communiqué officiel rendu public par la Ministre burkinabè de la Famille et de la Solidarité, et Présidente du Conseil National de Secours d’Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), le Lieutenant-colonel, Passowendé Pélagie Kabore.

Ces opérations de rapatriement se poursuivent dans de très bonnes conditions, indique le communiqué, précisant que l’arrivée hier du cinquième convoi officiel, conjuguée aux cars mobilisés par les autorités maliennes et les initiatives individuelles, a permis d’enregistrer 8.270 rapatriés en une seule journée.

Selon le décompte réalisé par le ministère, sur les 45.406 personnes recensées, figurent 44.304 hommes et 1.102 femmes, 9.852 enfants en plus de 1.224 ressortissants d’autres nationalités.

La Ministre Pélagie Kabore assure que depuis le centre d’accueil à Bobo-Dioulasso, les différents Conseils régionaux de secours d’urgence et de réhabilitation (CORESUR) ont pris le relais, ajoutant que grâce à un élan de solidarité dans les régions administratives, les ressources et moyens logistiques ont été déployés pour assurer le convoyage des rapatriés vers leurs localités d’origine respectives.

Tout en réitérant sa profonde reconnaissance à l’ensemble des parties prenantes pour leur appui déterminant dans la réussite de ces opérations, le CONASUR a réaffirmé son engagement à poursuivre les efforts nécessaires pour garantir un retour, un accueil et une prise en charge respectueux de la dignité humaine des personnes rapatriées.

Les autorités ont appelé les populations à maintenir cet élan de solidarité et à faire preuve de responsabilité dans le partage des informations, en privilégiant les sources et les canaux officiels.