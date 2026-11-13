L’ancien Président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a été nommé par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour conduire sa mission d’observation électorale lors des élections générales prévues le 16 janvier 2027 au Nigeria, a-t-on annoncé dans un communiqué du Bureau de l’ancien Chef d’Etat.

La CEDEAO constituera une mission d’observation de 200 membres, conformément à son Protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance, adopté en 2001.

L’équipe d’observation réunira des experts provenant des ministères des Affaires étrangères, des ambassadeurs de la CEDEAO accrédités à Abuja, des membres du Conseil des Sages de l’organisation, des membres de la Cour de justice et des parlementaires du bloc régional.

Des représentants des commissions électorales des Etats membres, des organisations de la société civile, ainsi que des professionnels des médias et des experts électoraux de la région feront également partie de la mission des observateurs.

Pour rappel, Akufo-Addo a déjà dirigé la mission d’observation électorale au Bénin à l’occasion de l’élection présidentielle d’avril dernier.