Le Roi Mohammed VI, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, mercredi 25 novembre au Palais royal de Rabat, la cérémonie de signature de deux conventions-cadres destinées à financer et à accélérer le déploiement de l’«Offre Maroc» pour le développement de l’industrie nationale de défense et de sécurité.

Les deux conventions signées portent respectivement sur le financement de la feuille de route et sur la mobilisation du secteur privé et financier national pour sa concrétisation. Cette initiative marque une nouvelle étape dans la stratégie du Royaume visant à construire une base industrielle et technologique souveraine, compétitive et tournée vers l’innovation.

Chargé par le Souverain de piloter la mise en œuvre de cette feuille de route, Ali Seddiki, directeur général de l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE), a souligné que le Maroc dispose désormais d’une expérience industrielle lui permettant de se positionner dans des secteurs technologiques de pointe. Il a rappelé que cette nouvelle industrie s’inscrit dans les orientations royales visant à renforcer l’investissement privé, soutenir les PME, encourager l’innovation et développer les capacités nationales de production.

Le chantier bénéficie d’une mobilisation financière importante, avec une enveloppe de près de 22 milliards de dirhams réunie grâce à l’engagement des partenaires publics. À terme, les industriels implantés au Maroc devraient être en mesure de couvrir 40 % des besoins des Forces armées royales et des organismes de sécurité.

Les ambitions économiques sont également considérables. À l’horizon 2035, le secteur devrait générer au moins 50 milliards de dirhams de revenus annuels, dont plus de 65 % provenant des exportations, et créer quelque 50.000 emplois directs et indirects. Le développement d’un écosystème national de recherche et développement permettra, par ailleurs, de mobiliser les compétences marocaines, y compris celles établies à l’étranger.

Pour assurer la gouvernance et le suivi de cette stratégie, le Roi a donné son nom à la future Agence marocaine de l’industrie de défense et de sécurité : Defense Industry Facilitation and Acceleration Agency «DIFAA» (Agence Marocaine de l’Industrie de Défense et de Sécurité). Cette structure stratégique sera chargée de coordonner les engagements des acteurs publics et privés, de promouvoir les investissements et de structurer la base industrielle nationale. Ses domaines d’intervention couvriront notamment la fabrication de drones et de systèmes autonomes, les équipements terrestres et navals, l’électronique de défense, la cyberdéfense et l’intelligence artificielle.

À travers ce programme, le Maroc entend consolider son autonomie stratégique, développer une industrie à forte valeur ajoutée et se positionner comme un acteur industriel de référence dans le domaine de la défense et de la sécurité à l’échelle continentale et internationale.