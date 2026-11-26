Le ministère des Affaires Étrangères de la République démocratique du Congo (RDC) a convoqué ce mercredi 25 novembre, le Chef de mission de l’Ambassade d’Ouganda à Kinshasa, pour lui signifier la ferme désapprobation du gouvernement congolais des récents messages diffusés sur le compte X du Chef d’Etat-major de l’armée de l’Ouganda, le général Muhoozi Kainerugaba.

Reçu au Cabinet de la Ministre d’Etat aux Affaires étrangères, le diplomate ougandais s’est vu opposer la vive préoccupation du gouvernement congolais.

« Ces propos, d’une gravité particulière, créent un incident médiatique majeur et portent atteinte à la nécessaire retenue qui doit prévaloir dans les relations entre Etats souverains », souligne un communiqué officiel de Kinshasa.

Le Général Kainerugaba a notamment menacé de faire intervenir ses troupes sur le territoire congolais en soutien au Front pour la Refondation de la Nation (FRN), mouvement politico-militaire lancé le 12 octobre dernier à Goma à l’Est de la RDC, sous la présidence de l’ancien Chef de l’Etat congolais, Joseph Kabila, avec l’objectif de renverser le pouvoir en place à Kinshasa.

Il aurait affirmé que ses soldats déployés au Nord-Kivu (Est de la RDC), en appui à l’armée congolaise pour traquer les Forces démocratiques alliées (ADF, groupe armée d’origine ougandaise), ne s’opposeraient pas à une éventuelle prise de la cité minière de Walikale par le FRN.

La partie congolaise a exigé des explications claires de la part des autorités ougandaises, avant de rappeler les principes fondamentaux qui régissent les relations diplomatiques et qui ne devraient souffrir d’aucune entrave, à savoir le respect mutuel entre Etats, la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale.

«Le gouvernement congolais attend de la République de l’Ouganda qu’elle clarifie sa position officielle et prenne les mesures nécessaires pour éviter que de tels dérapages ne se reproduisent à l’avenir», insiste le communiqué.

Par ailleurs, la RDC a réaffirmé son engagement en faveur de la paix et de la stabilité, régionales, ainsi que sa détermination à défendre sa dignité et ses institutions face à « toute forme de provocation ou d’ingérence ».