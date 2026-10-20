Face à la persistance des tensions politiques et sécuritaires en République démocratique du Congo (RDC), le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a lancé un appel solennel à l’ensemble des acteurs nationaux en RDC, les invitant à privilégier la voie du dialogue et de l’apaisement.

Dans un communiqué publié par l’organisation continentale, Ali Youssouf dit suivre avec attention les développements politiques et sécuritaires en RDC, saluant au passage, les efforts du Président congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, en faveur d’un dialogue politique national inclusif. Ce processus vise à rassembler l’ensemble des acteurs politiques et sociaux concernés, dans le strict respect des institutions de la République.

Rappelant les fondements juridiques et moraux de l’UA, le président de la Commission a réitéré l’attachement de l’Union Africaine à son Acte constitutif, à la Déclaration de Lomé de 2000 et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Ces textes condamnent les changements anticonstitutionnels de gouvernement, notamment la prise du pouvoir par la force et le renversement des institutions démocratiquement établies.

Ali Youssouf a ainsi exhorté l’ensemble des acteurs politiques et les parties concernées en RDC à privilégier exclusivement les moyens pacifiques, à faire preuve de retenue et à s’abstenir de toute initiative susceptible d’alimenter les tensions ou de compromettre les perspectives de dialogue et de réconciliation nationale.

Insistant sur la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de la RDC, il a appelé à une mobilisation générale pour préserver les acquis des accords de paix de Doha et de Washington, assurer la mise en œuvre des engagements souscrits, respecter le cessez-le-feu et garantir la protection des populations civiles.

L’UA a réaffirmé son plein soutien aux efforts de médiation conduits par son médiateur le Chef de l’état togolais, Faure Essozimna Gnassingbé, avec l’appui du Panel des Facilitateurs de la Communauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC).

La Commission de l’UA s’est déclarée, par ailleurs, pleinement disposée à accompagner ces efforts, en coordination avec les initiatives régionales et internationales, en vue de l’instauration d’une paix durable en RDC et dans l’ensemble de la région des Grands Lacs.