Le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita a reçu ce mercredi 1er avril à Rabat, le président de la Commission de l’Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf.

Au cours de cette rencontre, les deux parties ont abordé «les perspectives de renforcement de la coopération» entre le Maroc et la Commission de l’UA, ainsi que les moyens de consolider ce partenariat, conformément aux aspirations de l’Agenda 2063», indique un communiqué du ministère marocain des Affaires étrangères. Nasser Bourita et Mahmoud Ali Youssouf ont également échangé sur «les questions de paix et de sécurité en Afrique, ainsi que sur les initiatives du développement et d’intégration régionale».

Actuellement en déplacement au Maroc, où il participe à la 58e session de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique, qui se tient du 28 mars au 3 avril à Tanger, Mahmoud Ali Youssouf s’est félicité de l’élection du Royaume pour un troisième mandat au Conseil de paix et de sécurité.

Il a saisi cette occasion, pour saluer la contribution marocaine à l’agenda panafricain de développement, de paix et de sécurité ainsi que le rôle central du Maroc dans le soutien et la défense des causes africaines. «Nous sommes tous conscients du rôle du Royaume du Maroc dans l’appui des causes africaines, notamment sur les plans sécuritaire et d’instauration de la paix dans les pays confrontés à des crises», a-t-il dit. Le Maroc, a-t-il souligné, demeure le point de référence de la diplomatie africaine ainsi qu’un interlocuteur écouté par les pays d’Afrique, au regard de son rôle agissant dans le règlement des crises sur les scènes continentale et internationale.

«Nous avons aussi pu partager nos vues sur les perspectives de la Commission de l’Union africaine et mis en relief les moyens de parvenir aux objectifs de notre Continent», a déclaré Mahmoud Ali Youssouf, affirmant que «le Royaume du Maroc est un acteur central et, comme je le répète, c’est un pays d’ancrage pour toutes les questions continentales».

Le président de la Commission de l’UA a d’autre part, indiqué que les questions liées au commerce intra-africain et au développement des infrastructures ont été également au menu de ses échanges avec le ministre Nasser Bourita, estimant que «sans infrastructures, il est difficile d’envisager le développement du commerce à l’échelle du Continent ». Pour conclure il a assuré, que l’Union africaine et particulièrement sa Commission, «mise fortement sur l’expertise et le savoir-faire du Maroc».