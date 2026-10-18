Le Roi Mohammed VI a reçu et approuvé ce dimanche 18 octobre, conformément à l’article 47 de la Constitution, une demande de la cheffe du gouvernement, Mme Fatima Zahra El Mansouri, pour relever Madiha Khayr de son poste de ministre déléguée auprès du ministre de l’Éducation nationale, chargée de la formation professionnelle et de la qualification, a annoncé le Cabinet Royal dans un communiqué rendu public ce dimanche.

Le limogeage de la ministre, Khayr, membre du Parti de l’Istiqlal, intervient 48 heures après sa nomination, suite à la diffusion sur les réseaux sociaux, d’informations d’ordre judiciaire et médical la concernant.

Suite à ce limogeage, le ministre de l’Aménagement du Territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville et porte-parole du gouvernement, Samir Belfkih a apporté des éclaircissements sur cette décision.

Il a notamment précisé que le traitement rapide de la nomination de Mme Madiha Khayr, en tant que ministre déléguée chargée de la Formation professionnelle et de la Qualification, ainsi que les informations personnelles d’ordre judiciaire et médical qui ont circulé à ce sujet, reflète la responsabilité du gouvernement et son engagement à réunir les conditions propices pour avancer dans le processus constitutionnel de sa formation.

Pour conclure le porte-parole du gouvernement a souligné dans un communiqué, que «sur la base d’une appréciation politique et institutionnelle partagée par les membres de la majorité, tous réitérant leur volonté de mener cette expérience gouvernementale à bien, il est essentiel de recentrer le débat public sur le programme du gouvernement et les attentes des citoyens, tout en veillant à l’intérêt général».