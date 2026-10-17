Le Roi Mohammed VI a présidé, samedi au Palais Royal à Rabat, un Conseil des ministres consacré à l’examen et à l’adoption des orientations générales du Projet de Loi de Finances au titre de l’année 2027, indique un communiqué du Cabinet Royal.

Au début des travaux du Conseil, et conformément aux dispositions de l’article 49 de la Constitution, le ministre marocain de l’Economie, des Finances et de la Performance publique a exposé devant le Souverain, les grandes lignes du Projet de Loi de Finances 2027.

Ce Projet de loi, a-t-il indiqué, intervient dans «un environnement international profondément instable, marqué par l’alourdissement du coût des conflits géostratégiques, la montée des tendances protectionnistes et l’exacerbation de la concurrence autour de l’énergie, de la technologie et du financement ».

Face à ces mutations, ajoute le ministre, le Royaume poursuit, sous la Conduite éclairée du Roi Mohammed VI, «la consolidation des fondements de sa résilience et le renforcement du dynamisme de son économie », soulignant que l’économie nationale devrait ainsi «enregistrer une croissance de 4,7% à la fin de l’année en cours, avec une inflation contenue à 0,7%, parallèlement à une réduction du déficit budgétaire qui devrait être ramené à 3% du PIB ».

A signaler par ailleurs, que le Projet de Loi de Finances de l’année budgétaire 2027 s’articule autour des cinq priorités suivantes :

1- Restauration du pouvoir d’achat et consolidation des fondements d’un Etat social soutenable : Dans ce cadre, une réforme structurelle des marchés et des prix sera engagée, à partir de l’année 2027, et accompagnée de mesures visant à soutenir le pouvoir d’achat des citoyens, à poursuivre la généralisation de la couverture médicale, tout en veillant à la soutenabilité de ses régimes, à la revalorisation de l’aide sociale directe.

Il s’agit aussi de mettre à niveau les systèmes publics de santé et d’éducation et de renforcer l’accès à un logement décent, à travers le déploiement du programme d’aide directe au logement.

2- Insertion des jeunes dans l’éducation, la formation et l’emploi décent. Le gouvernement œuvrera au lancement d’un programme national intégré pour les jeunes 2027-2031, fondé sur leur orientation vers un ensemble de programmes articulés sur la formation, l’incubation et la facilitation de l’accès au financement, aux mécanismes de garantie et aux marchés.

3- Accélération de la mise en œuvre de la régionalisation avancée et de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré: et ce, conformément aux Hautes Orientations Royales qui concernent la réorganisation des compétences régionales, selon une approche fondée sur la clarté et l’efficacité, ainsi que sur la consolidation des mécanismes de coordination et de contractualisation entre l’Etat et les régions, parallèlement à la pleine mise en œuvre de la Charte nationale de la déconcentration administrative.

-4 Renforcement de la souveraineté stratégique hydrique, énergétique, alimentaire et numérique, de manière à assurer la sécurité stratégique hydrique, à accélérer le programme de développement des énergies renouvelables et à poursuivre le déploiement de l’offre Maroc pour l’hydrogène vert, ainsi que la mise en œuvre progressive de la feuille de route de l’infrastructure gazière, parallèlement à une série de mesures visant à garantir la sécurité alimentaire et à renforcer la souveraineté numérique nationale.

-5 Edification d’une économie forte, capable de financer l’ambition sociale et souveraine, parallèlement à l’accélération de la mise en œuvre des réformes institutionnelles et la préservation des équilibres macroéconomiques et budgétaires et ce, dans le but de la mobilisation des financements nécessaires pour accélérer la dynamique des chantiers, des grands projets de développement et des stratégies sectorielles engagés dans les différents domaines, parallèlement au développement de nouveaux écosystèmes industriels souverains.

Le projet de Loi de Finances 2027, ajoute le communiqué, accorde également une attention particulière au renforcement de l’investissement privé, à travers la consolidation des mécanismes d’appui prévus par la Charte de l’investissement et la poursuite de la réforme des Centres Régionaux d’Investissement, tout en mettant l’accent sur le soutien aux très petites, petites et moyennes entreprises.

Le Projet de Loi de Finances accorde, en outre, une importance particulière à la question des jeunes qui constitue l’un des enjeux les plus importants et les plus urgents de cette phase.

Cette démarche exige de dépasser la multiplicité des programmes sectoriels dispersés ayant montré leurs limites, au profit d’une politique nationale intégrée pour le suivi des parcours des jeunes, de l’éducation et de la formation jusqu’à l’emploi et le logement, leur garantissant une stabilité économique et sociale.

Il sera procédé, conformément aux Hautes Orientations Royales, à l’accélération de la mise en œuvre de la nouvelle génération des programmes de développement territorial intégré, en mobilisant des crédits budgétaires de l’ordre de 25 milliards de dirhams, conclut le communiqué.