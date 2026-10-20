Les équipes marocaine de football ont réalisé ces derniers jours, de belles performances au niveau continental et international et c’est le cas de la sélection marocaine des moins de 21 ans a remporté le Tournoi international de futsal organisé du 13 au 19 octobre de Croatie, en battant en finale la France par 5-3, indique un communiqué de la Fédération royale marocaine de football (FRMF). Le Maroc s’était qualifié pour la finale du tournoi grâce à une nette victoire en demi-finale, face à Saint-Marin (7-0).

Pour sa part, la sélection nationale féminine U17 a brillamment démarré son parcours en Coupe du monde U-17 de la FIFA, en battant la Nouvelle-Zélande par 4 buts à zéro, dans un match comptant pour la première journée de la compétition groupe A, disputé le samedi 17 octobre au Complexe Mohammed VI de football à Salé, ville jumelle de Rabat, la capitale du Maroc.

Cette victoire a permis à la sélection marocaine de prendre la tête du groupe A, avec trois points, devant l’Allemagne a pris le dessus sur l’Argentine. Le prochain match du Maroc en phase de groupes, se jouera mardi prochain contre l’Allemagne.

De leur côté, les Lions de l’Atlas ont validé leur billet pour la finale de la CAN de futsal 2026 en écrasant l’Égypte par 6-0, ce lundi 19 octobre au Palais des sports du Complexe sportif Moulay Abdellah de Rabat. Les hommes de Hicham Dguig disputeront ainsi leur quatrième finale continentale consécutive contre l’Angola, avec de grandes chances de remporter un quatrième sacre continental.

Les Lions de l’Atlas n’ont encaissé jusqu’à ce match contre l’Egypte, aucun but depuis le début de la compétition et totalisent 23 buts inscrits durant les quatre matchs qu’ils ont disputés. En finale, les Lions de l’Atlas affronteront les Angolais qui ont neutralisé l’équipe algérienne en demi-finale sur le score de 3-2.

Pour rappel, le Maroc a accueilli les trois dernières éditions de la CAN de futsal, en 2020, 2024 et 2026.