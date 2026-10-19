Dans les perspectives de la définition d’un accord-cadre de coopération, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et la Confédération de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) ont convenu de mettre en place des groupes de travail thématiques conjoints.

Il s’agit de l’une des mesures prises à l’issue de la Première Session de la Réunion Ministérielle du Dialogue sur la Coopération entre les deux organisations, tenue le samedi 17 octobre à Dakar (Sénégal) et présentée comme « la réunion de prise de contact et d’échanges en vue de poser les bases de leur coopération », selon leur communiqué conjoint.

Les groupes de travail seront chargés d’approfondir les échanges techniques dont les conclusions seront soumises à l’appréciation des Ministres des Affaires étrangères lors d’une prochaine session, dont la date et le lieu seront arrêtés par la voie diplomatique. L’objectif est d’aboutir à un accord-cadre de coopération équilibré, réaliste et qui préserve les intérêts des peuples des deux espaces.

La session a enregistré la présence d’une délégation de la CEDEAO conduite par Cheikh Niang, ministre des Affaires Etrangères du Sénégal, Président du Conseil des Ministres de la CEDEAO, et d’une délégation de la Confédération AES ayant pour chef de file Karamoko Jean-Marie Traoré, Ministre des Affaires étrangères du Burkina Faso, Président du Comité ministériel de Pilotage de la Confédération AES.

Selon le communiqué conjoint, les Parties se sont félicitées de l’esprit de fraternité, de respect mutuel et d’ouverture qui a prévalu tout au long de leurs discussions ; et ont rappelé les liens historiques, socioculturels et économiques profonds qui unissent leurs peuples.

Elles se sont accordées à guider leurs relations par les principes de bon voisinage, de respect de la souveraineté, de la dignité et du bien-être des populations ouest-africaines.

Les délégations ont salué l’hospitalité du Sénégal et l’engagement constant du Président Bassirou Diomaye Faye, Président en exercice de la Conférence des Chefs d’État et de Gouvernement de la CEDEAO, en faveur de l’intégration en Afrique de l’Ouest.