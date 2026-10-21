A l’occasion de la 3ᵉ édition du Forum d’Abidjan sur les frontières, qui se tient du 20 au 22 octobre en Côte d’Ivoire, sous le thème «Les populations aux frontières : culture, sécurité et intégration», le Président de la Commission de l’Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf a lancé un vibrant plaidoyer pour transformer les frontières africaines en véritables espaces de coopération, de paix, de sécurité et de prospérité partagée, plutôt qu’en lignes de fracture.

Il a souligné que le respect de la souveraineté nationale est pleinement compatible avec le renforcement de l’intégration culturelle, économique et commerciale.

Pour lui, les communautés transfrontalières, unies par des langues, des traditions et un patrimoine culturel communs, constituent un atout majeur pour la mise en œuvre de l’Agenda 2063 et le développement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le patron de la Commission de l’UA a plaidé en faveur du développement des corridors transfrontaliers, de la modernisation des postes-frontières, de la simplification des procédures et du renforcement de la gestion coordonnée des frontières, afin de faciliter la circulation des personnes et des biens.

Face au terrorisme, aux trafics illicites et à la criminalité organisée, Mahmoud Ali Youssouf a réclamé une coordination sécuritaire renforcée entre pays voisins et exhorté pour conclure, les Etats-membres à ratifier la Convention de Niamey de 2014 sur la coopération transfrontalière et le Protocole de 2018 relatif à la libre circulation des personnes, au droit de résidence et au droit d’établissement.

Ali Youssouf a salué l’engagement constant du président ivoirien, Alassane Ouattara, Champion de l’Agenda 2063 de l’UA, en faveur de la réalisation des ambitions continentales de développement de l’Afrique et remercié la Côte d’Ivoire pour son accueil chaleureux et son hospitalité.