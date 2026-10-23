Le Gouvernement burkinabè a approuvé, jeudi en Conseil des ministres, un décret portant création de l’Initiative présidentielle Energie pour tous, baptisée « FASO WA-FULU », un nom qui signifie « lumière » en langue nationale San.

L’initiative « a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations à travers l’accès universel durable à l’énergie électrique conformément aux idéaux de la Révolution progressiste populaire (RPP) », lit-on dans le communiqué publié à l’issue du Conseil.

L’initiative FASO WA-FULU s’inscrit pleinement dans le programme «Souveraineté énergétique» du pilier 4 «Développer les infrastructures et transformer durablement l’économie» du Plan RELANCE.

Le communiqué évoque quatre composantes clés de l’Initiative, à savoir la mise en place des unités opérationnelles des Brigades d’électrification (BRIGEL), l’inclusion communautaire, l’accessibilité aux services énergétiques et le renforcement de la souveraineté énergétique.

Au chapitre des résultats attendus, FASO WA-FULU prévoit l’électrification de 6 700 nouvelles localités ; l’accès aux services énergétiques à 3 500 000 ménages et entreprises additionnels, soit environ 17 900 000 personnes ; l’opérationnalisation de 44 Brigades d’électrification.

D’autres retombées concrètes de ce projet ambitieux, mené sous l’impulsion du Président, Ibrahim Traoré, concernent le recrutement de 1.208 agents ; la construction de 29.980 km de lignes HTA et de 28.940 km de lignes BT ; ainsi que la réhabilitation de 14.470 km de lignes HTA et de 14.470 km de lignes BT.