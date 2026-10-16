Le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement marocain, chargé de l’Administration de la Défense nationale, Abdeltif Loudyi a reçu ce vendredi 16 octobre à Rabat sur instructions royales, les membres d’une délégation du Congrès américain conduite par Mike Rogers, Président de la Commission des Forces Armées de la Chambre des représentants des USA, en visite de travail dans le Royaume.

Lors de cette entrevue, indique un communiqué de l’Administration de la Défense nationale, les deux responsables se sont félicités de l’excellence des liens séculaires unissant le Royaume du Maroc et les Etats-Unis d’Amérique et du haut niveau de coopération enregistré dans le domaine militaire, et ont également réaffirmé leur engagement à consolider ces relations.

Abdeltif Loudyi et le congressman, Mike Rogers ont par ailleurs passé en revue, l’état de la coopération bilatérale dans le domaine de la défense marquée notamment par la signature en avril dernier, de la feuille de route de coopération militaire 2026-2036, la tenue régulière du Comité consultatif de défense, l’échange fréquent des visites des hauts responsables et l’organisation conjointe de l’exercice militaire annuel d’envergure « African Lion » qui représente aujourd’hui un levier majeur de réussite servant l’interopérabilité des forces armées des pays participants et notamment africains, ajoute le communiqué.

Le ministre délégué, Loudyi a saisi cette occasion, pour saluer le soutien franc et positif des Etats-Unis d’Amérique, de la souveraineté du Royaume du Maroc sur l’ensemble de son territoire et la marocanité du Sahara ainsi que les efforts américains constructifs entrepris dans ce cadre pour régler définitivement ce différend territorial.

Il a aussi mis en avant les diverses initiatives de coopération Sud-Sud et d’intégration régionale, lancées sous l’égide et la vision éclairée du Roi Mohammed VI, faisant du Royaume du Maroc un acteur dynamique de stabilité et de prospérité partagés au profit du continent africain.

De son côté, la délégation du Congrès américain a salué le leadership du Souverain, faisant du Royaume du Maroc un acteur important de stabilité et de paix face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale.

Au terme de cette rencontre, les deux parties ont manifesté l’ambition et la volonté commune de consolider, à l’avenir, le partenariat stratégique entre les deux pays et de renforcer leurs relations exemplaires de coopération notamment dans l’industrie de défense, la cyber-sécurité et le domaine spatial, conclut le communiqué.