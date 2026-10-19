Le Directeur régional de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) pour l’Afrique, le Professeur Mohamed Yakub Janabi a salué le renforcement de la surveillance sanitaire contre le virus Ebola, au point de passage fluvial du Beach Ngobila entre Kinshasa et Brazzaville, capitales de la République démocratique du Congo (RDC) et de la République du Congo, ce dimanche lors d’une visite sur le site.

Ce dispositif s’appuie sur la plateforme Preparedness Data Exchange (PDX), soutenue par l’OMS, pour optimiser le dépistage et le partage de données en temps réel face à l’épidémie d’Ebola qui sévit en RDC.

« Aujourd’hui, j’ai visité les opérations de dépistage des passagers au Beach Ngobila (…) J’ai été encouragé de constater comment l’innovation numérique renforce notre capacité à détecter précocement les cas d’Ebola, à améliorer le traçage des contacts et à prévenir la propagation de la maladie au-delà des frontières », a-t-il déclaré.

Chaque jour, des milliers de voyageurs traversent le fleuve Congo reliant les deux capitales les plus proches du monde. Kinshasa et Brazzaville « sont unies par des liens sociaux, économiques et culturels étroits. Protéger les communautés des deux côtés nécessite une action coordonnée, une responsabilité partagée et des investissements durables dans la préparation aux urgences sanitaires », a souligné aussi Yakub Janabi.

Il a informé qu’un système électronique de dépistage similaire sera mis en service à Brazzaville la semaine prochaine, pour renforcer davantage la collaboration transfrontalière et la sécurité sanitaire des populations des deux pays et au-delà.

Pour l’OMS Afrique, cette initiative au Beach Ngobila démontre comment l’innovation numérique, les partenariats et le leadership en santé publique peuvent transformer la préparation aux épidémies en une véritable première ligne de défense au service des populations.

« C’est un exemple concret de la manière dont le plaidoyer de l’OMS, l’innovation et les partenariats aident les pays à mieux se protéger contre les menaces pour la santé publique, en faisant de la préparation notre première ligne de défense », a insisté le patron du Bureau régional pour l’Afrique de l’OMS.

Précisons qu’en RDC, la 17e épidémie d’Ebola, la plus meurtrière de l’histoire du pays, touche désormais huit provinces, avec l’Ituri comme principal épicentre. Le dernier bilan fait état de plus de 9400 cas confirmés et plus de 4500 décès.