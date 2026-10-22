Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) a annoncé le mercredi 21 octobre dans un communiqué, l’octroi au Niger d’un prêt de 144,34 millions de dollars (80 milliards de FCFA), destiné à mettre en œuvre la deuxième phase du Programme d’appui à la gouvernance du secteur de l’énergie et à la compétitivité (PAGSEC-II).

Pour mobiliser ces fonds, la BAD a mobilisé deux leviers distincts : un prêt de 123,72 millions de dollars issu du Fonds africain de développement (FAD), son guichet concessionnel, et un second prêt de 20,62 millions de dollars de la Facilité d’appui à la transition (FAT), son mécanisme de financement des pays membres en situation de transition.

Ce nouveau partenariat s’inscrit dans la continuité directe des succès enregistrés lors de la première phase du programme. Selon Mamadou Tangara, responsable du bureau pays du Groupe de la Banque pour le Niger, à l’image de la PAGSEC-I, «qui a produit des résultats satisfaisants, cette seconde phase aura pour objectif de soutenir la compétitivité économique du Niger et sa résilience aux multiples chocs».

Il a précisé que la PAGSEC-II «visera l’amélioration de l’accès à l’énergie, la promotion du secteur privé, la consolidation du cadre budgétaire et une meilleure prise en compte des populations vulnérables dans les politiques».

Grâce aux réformes déjà engagées, le Niger a, entre autres, actualisé sa politique nationale de l’énergie, mis en place un cadre de concertation inclusif pour l’élaboration d’un plan de viabilité du secteur de l’énergie. Le pays dispose désormais d’un système d’informations énergétiques pleinement fonctionnel et un plan de production de l’électricité à moindre coût.

La PAGSEC-II permettra la poursuite de l’appui de la BAD à la gouvernance dans le secteur de l’énergie au Niger et à l’application du nouveau Code de l’électricité dont l’adoption a été accompagnée par le Programme.

La Banque accompagnera l’exécutif dans la rédaction des décrets d’application, ciblant particulièrement l’électrification rurale décentralisée et la création d’un organe de promotion des énergies renouvelables.

Pour stimuler le tissu économique local, les efforts porteront sur l’apurement des arriérés intérieurs de l’Etat et sur le lancement de l’APAPEC-NIGER, une agence de promotion de l’actionnariat populaire pour l’entrepreneuriat communautaire.

Sur le plan social, le groupe de la BAD compte poursuivre ses concertations avec les autorités nigériennes autour de l’accès universel à l’eau, à l’assainissement, et du soutien aux victimes des catastrophes.