Les Cours constitutionnelles du Maroc et du Mali ont scellé ce mercredi 21 octobre, un protocole d’accord de partenariat paraphé par leurs Présidents respectifs, Mohammed Amine Benabdallah et Amadou Ousmane Touré.

Ledit Protocole d’accord visant à renforcer la coopération entre les deux cours, intervient en marge d’un Colloque international organisé, du 20 au 22 octobre à Bamako, par la Cour constitutionnelle malienne, sous le thème : «Place et rôle du juge constitutionnel dans la refondation de l’Etat».

Ce grand rendez-vous scientifique, placé sous le haut patronage du Président de la Transition malienne, le Général d’Armée Assimi Goïta, rassemble de nombreux Présidents des Cours et Conseils constitutionnels, parmi lesquels l’invité d’honneur Mohammed Amine Benabdallah.

Dans un discours prononcé à l’ouverture des travaux du Colloque, le président de la Cours constitutionnelles marocaine a salué l’amitié indéfectible maroco-malienne et exprimé sa gratitude pour la distinction faite à sa modeste personne en l’associant aux travaux en qualité d’invité d’honneur. Il a aussi exprimé sa satisfaction de la conclusion de cet accord de partenariat entre les deux Cours Constitutionnelles du Maroc et du Mali.

Il a par ailleurs, souligné que le thème central du Colloque constitue l’une des questions les plus délicates que puisse affronter un juge constitutionnel, celle de l’équilibre entre la sécurité nationale et le respect des droits fondamentaux.

Pour lui, « la liberté et la sécurité ne sont pas deux adversaires. La sécurité est la condition de la liberté et la liberté est la raison d’être de la sécurité. C’est autour de ces deux exigences que le juge constitutionnel trace la voie».

Benabdallah a développé quatre réflexions à savoir : la nature de la sécurité dans l’ordre constitutionnel ; le moment où l’équilibre est mis à l’épreuve ; un témoignage tiré de l’expérience marocaine ; la place du juge constitutionnel comme gardien de cet équilibre, d’après les informations relayées par les comptes Facebook des deux Cours.