Le Roi Mohammed VI a félicité l’équipe nationale marocaine de futsal pour sa victoire finale à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de futsal et pour son quatrième sacre consécutif dans la compétition.

Dans un message de félicitations, le Souverain a salué la performance des joueurs et leur détermination à conserver leur titre continental, mettant en exergue leur contribution au rayonnement du Maroc sur les scènes africaine et internationale et exprimé sa fierté de voir le drapeau national hissé à l’occasion de cette compétition, tout en souhaitant à l’équipe de remporter de nouveaux titres lors de ses prochaines échéances.

En effet, après un parcours sans fautes durant cette compétition, les Lions de l’Atlas ont décroché leur quatrième titre consécutif, en s’imposant 5-2 face à l’Angola lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2026, qui s’est tenue mercredi soir à la salle du complexe Prince Moulay Abdellah à Rabat, la capitale du Royaume du Maroc.

Les buts de la sélection marocaine ont été l’œuvre d’Othmane El Idrissi (17e minute), Youssef Jawad (19e), Idriss Raiss El Fenni (21e), Ismail Amazal (33e) et Bilal Bakkali (35e). Chez l’équipe angolaise, les deux buts ont signés par João Cambangula (18e) et Anderson Fortes (37e).

En phase de groupes, le Maroc a terminé en tête du groupe A avec un sans-faute, accumulant neuf points. Les Lions de l’Atlas ont battu l’Algérie 4-0 lors du premier match, la Zambie 7-0 lors du deuxième, et la Libye 6-0 lors du troisième match. En demi-finale, ils ont écrasé l’Égypte par 6-0 pour se qualifier en finale qu’ils ont remporté face à l’Angola sur le score de 5buts à 2.