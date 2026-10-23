Face à la grogne sociale qui secouait les marchés ivoiriens depuis plusieurs jours, occasionnée par la cherté des poissons chinchard et de maquereau, deux espèces particulièrement prisées par les ménages ivoiriens, le gouvernement a obtenu une baisse immédiate de 2500 FCFA (environ 4,3 dollars américains) sur les prix des cartons de 20 kilogrammes, à la suite d’un accord conclu, jeudi 22 octobre, avec les importateurs, grossistes, demi-grossistes et détaillants de ces espèces.

Le dialogue avec ces différents acteurs a été supervisé par le ministre du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté qui a déclaré à cette occasion, que «l’essentiel, c’est de réduire le coût de la vie pour les populations ivoiriennes », et exhorté les commerçants à saisir les services compétents du ministère en cas de difficultés et à privilégier la voie du dialogue pour trouver des solutions rapides et garantir la paix sociale.

Mais au-delà de cette mesure transitoire, le ministre Konaté a annoncé une réponse structurelle, notamment la mise en place prochaine d’un Observatoire de la formation des prix et des marges.

Ce nouveau mécanisme aura pour missions principales d’examiner les différents coûts liés aux produits de grande consommation et de définir, en concertation avec les professionnels et les associations de consommateurs, des marges commerciales adaptées.

L’approche des autorités, en faveur d’un retour au calme, a été largement saluée par les parties prenantes. Ben Faly Soumahoro, président de la Fédération ivoirienne des consommateurs Le Réveil, a souligné que « grâce au dialogue, nous sommes parvenus à un accord provisoire. »

De son côté, la présidente des importateurs de viande et de poisson congelés en Côte d’Ivoire, Marthe Kalé, a confirmé l’engagement ferme des importateurs à appliquer la baisse de 2.500 FCFA.

En attendant le déploiement d’un Observatoire, les autorités ont promis la mise en place immédiate d’une commission de suivi afin de garantir l’application effective de l’accord, conclu entre les différentes parties, sur toute la chaîne de distribution.