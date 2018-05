Toronto- Maroc: Vibrant hommage de la princesse Lalla Hasanaa au combat de la femme en Afrique

Un vibrant hommage au combat des femmes en Afrique a été rendu, jeudi à Toronto, lors du “Women’s Forum Canada 2018”, par la Princesse Lalla Hasnaa, sœur cadette du roi Mohammed VI et Présidente de la Fondation éponyme chargée de la protection de l’Environnement au Maroc.

Le potentiel transformateur du leadership féminin est “un atout majeur dans l’action globale pour le climat”, a souligné la Princesse marocaine, devant près de 700 participants, hommes et femmes, au Forum qui se déroule les 10 et 11 mai à Toronto sous le thème “Combler le fossé: un appel au G7 pour un progrès inclusif”.

Fervente défenseure de la cause de l’environnement dans le royaume, Lalla Hasnaa a, à cet égard, rendu un hommage appuyé au combat des femmes dans les pays du Sud, en particulier le combat mené par la femme africaine. “L’action des femmes garantit et maintient la vigilance collective, pour appeler et rappeler que l’engagement des Etats en faveur du climat doit se poursuivre et se concrétiser”, a-t-elle insisté.

“La voix des femmes doit être entendue. C’est une exigence de justice et d’égalité. C’est aussi un impératif d’efficacité”, a ajouté la Princesse, expliquant que nul progrès inclusif ou durable n’est possible sans que les femmes en soient acteurs et bénéficiaires.

“Il en est ainsi pour ce qui concerne les enjeux de la croissance inclusive et du développement social. Et c’est bien plus vrai encore pour ce qui est lié aux questions lancinantes et complexes, de lutte contre les changements climatiques, de protection des écosystèmes et de garantie d’un droit universel au développement durable”.