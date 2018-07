Le Maroc prend part au Forum sino-arabe à Beijing

Une délégation marocaine, conduite par le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Nasser Bourita, prend part à la 8ème réunion ministérielle du Forum de la coopération sino-arabe dont les travaux démarrent ce mardi 10 juillet à Beijing, en Chine.

Le Forum, auquel participent 21 ministres arabes des Affaires étrangères et le secrétaire général de la Ligue Arabe, Ahmed Abou El Gueit, se tient cette année dans la capitale de la Chine, autour de la thématique «Partenariat pour le projet la Ceinture et la Route et la promotion de la coopération pour une ère nouvelle ».

Le président chinois, Xi Jinping, devra prononcer un discours à l’ouverture du conclave, dans lequel il présentera de nouvelles propositions pour la relance de la coopération entre son pays et les pays arabes dans le cadre de l’initiative « la Ceinture et la Route ». Il est prévu, lors de ce 8e Forum, que soient adoptés plusieurs textes, dont la « Déclaration de Pékin » et le « Plan d’action 2018-2020 » qui englobe plusieurs domaines de coopération.

Le Forum sino-arabe a été initié en 2004 avec l’objectif de promouvoir le dialogue et la coopération entre la Chine et le monde arabe. La Chine est devenue le deuxième partenaire commercial des pays arabes. L’année passée, le volume des échanges entre les deux partenaires a atteint 191,35 milliards de dollars.

Le Maroc et la Chine fêtent, cette année, le 60ème anniversaire de leurs relations diplomatiques, dynamisées, en 2016, par une visite historique de SM le Roi Mohammed VI, au cours de laquelle plusieurs conventions de partenariat public-privé avaient été signées.

En prélude au 8ème Forum, le Club d’affaires BCS de Kénitra a organisé, le jeudi 5 juillet dernier, en collaboration avec l’ambassade de Chine à Rabat, la première édition du Forum «Synergie pour le développement des territoires» qui a vu la participation, entre autres, des représentants d’entreprises publiques et privées, chinoises et marocaines. La rencontre s’est tenue sous le thème « La nouvelle route de la soie et les opportunités d’un développement inclusif».